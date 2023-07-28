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«Уральские пельмени» высмеяли экологию Нижнего Тагила в новом шоу

28 июля 2023, 11:37
Фото: Скрин ролика в YouTube
В новой сценке шоу «Уральские пельмени» актеры упомянули экологию Нижнего Тагила и «министра экологии города».

Миниатюра «Сказочный лес» повествует о заблудившемся и потерявшем смысл жизни политике, по всей видимости, из Нижнего Тагила. С помощью обитателей леса он пытается стать сказочным гражданином.

Дмитрий Соколов в деловом встретил на своем пути переодетого в старца Максима Ярицу и спросил его:

— А ты кто?

— Я сказочный персонаж.

— Сказочный персонаж… Это получается, как у нас министр экологии Нижнего Тагила.

Ранее в шоу «Уральские пельмени» уже показывали «нижнетагильских извращенцев», упоминали тему с увольнением медиков, шутили над Сергеем Носовым и другими губернаторами в России.

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#Юлия Степанова#Юмор#Уральские пельмени#Шутка#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Свердловская область
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