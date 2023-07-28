«Уральские пельмени» высмеяли экологию Нижнего Тагила в новом шоу

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Миниатюра «Сказочный лес» повествует о заблудившемся и потерявшем смысл жизни политике, по всей видимости, из Нижнего Тагила. С помощью обитателей леса он пытается стать сказочным гражданином.
Дмитрий Соколов в деловом встретил на своем пути переодетого в старца Максима Ярицу и спросил его:
— А ты кто?
— Я сказочный персонаж.
— Сказочный персонаж… Это получается, как у нас министр экологии Нижнего Тагила.
Ранее в шоу «Уральские пельмени» уже показывали «нижнетагильских извращенцев», упоминали тему с увольнением медиков, шутили над Сергеем Носовым и другими губернаторами в России.