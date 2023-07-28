Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
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Updated Сегодня, 14:43
Попавшийся на коррупции Дмитрий Летников утвердил новый состав антикоррупционной комиссии ГГО. В ее состав вошли 17 человек — это чиновники, депутаты, силовики, общественные деятели, а также представители «Единой России».
В шоу «Уральские пельмени» актеры упомянули экологию Нижнего Тагила и «министра экологии города». В миниатюре артисты шутили о заблудившемся и потерявшем смысл жизни политике из Нижнего Тагила. С помощью обитателей леса он пытается стать сказочным гражданином.
Утвержден график перекрытия дорог на дни празднования Дня города —в Нижнем Тагиле. Запрет на движение будет действовать 11 и 12 августа.
Агрокомплекс «Горноуральский» выплатит 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда и 70 тысяч материального ущерба за гибель в рабочего в отстойниках. Погибшему Александру Пяткову было 55 лет.
Двое мужчин поели в ресторане на Гальянке на три тысячи рублей и сбежали, не заплатив. Удирали они через забор, которым огорожен внутренний двор с летней верандой. Сделали они это в том момент, когда официантка оформляла чек.