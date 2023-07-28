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«Уральские пельмени» высмеяли экологию Тагила, а центр города временно перекроют

28 июля 2023, 14:41
Фото: Midjourney
«Уральские пельмени» высмеяли экологию Нижнего Тагила, а центр города временно перекроют. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 28 июля.

Попавшийся на коррупции Дмитрий Летников утвердил новый состав антикоррупционной комиссии ГГО. В ее состав вошли 17 человек — это чиновники, депутаты, силовики, общественные деятели, а также представители «Единой России».

Попавшийся на коррупции Летников утвердил новый состав антикоррупционной комиссии ГГО
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В шоу «Уральские пельмени» актеры упомянули экологию Нижнего Тагила и «министра экологии города». В миниатюре артисты шутили о заблудившемся и потерявшем смысл жизни политике из Нижнего Тагила. С помощью обитателей леса он пытается стать сказочным гражданином.

«Уральские пельмени» высмеяли экологию Нижнего Тагила в новом шоу
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Утвержден график перекрытия дорог на дни празднования Дня города —в Нижнем Тагиле. Запрет на движение будет действовать 11 и 12 августа.

Центр Нижнего Тагила перекроют на два дня из-за празднования Дня города
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Агрокомплекс «Горноуральский» выплатит 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда и 70 тысяч материального ущерба за гибель в рабочего в отстойниках. Погибшему Александру Пяткову было 55 лет.

Агрокомплекс «Горноуральский» выплатит миллион за гибель рабочего и нарушение закона
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Двое мужчин поели в ресторане на Гальянке на три тысячи рублей и сбежали, не заплатив. Удирали они через забор, которым огорожен внутренний двор с летней верандой. Сделали они это в том момент, когда официантка оформляла чек.

В Нижнем Тагиле двое мужчин сбежали из ресторана не оплатив счет на 3000 рублей
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#Елена Озерова#Агрокомплекс Горноуральский#Летников#Глава ГО#Уральские пельмени#Экология#Перекрытие дороги#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Свердловская область#Нижний Тагил#Екатеринбург
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