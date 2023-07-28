В детских садах Свердловской области не хватает почти две тысячи воспитателей

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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Updated Сегодня, 04:47
Необходимо пересмотреть систему заполнения групп в садиках и обеспечения дошкольных учреждений воспитателями. Также нужно повысить престиж данной профессии. Об этом рассказал детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков в эфире ТВ-канала ОТВ.
Кроме того, Мороков отметил, что дефицит кадров в области наблюдается и в органах опеки, поскольку сейчас в этой организации количество специалистов в два раза ниже нужного.
Напомним, в июне 2023 года стало известно, что в Екатеринбурге многие кондукторы увольняются из «Гортранса». Причиной массовых увольнений стали низкая зарплата и тяжелые условия работы.