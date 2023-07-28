В Екатеринбурге женщина вылила на собаку опасную жидкость

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Владелица пострадавшего животного сообщила, что соседка уже не в первый раз пытается облить ее и собаку уксусом. После происшествия она подала заявление в полицию.
В МВД отметили, что заявление было принято в 15 участке. Обстоятельства дела сейчас находятся на стадии рассмотрения, после этого будет принято процессуальное решение, сообщает URA.RU.
В Свердловской области и раньше отмечались случаи жестокого обращения с животными. В селе Большебрусянское двое мужчин растерзали собаку на виду у несовершеннолетних. Живодеры планировали съесть животное. Мать одного из подростков также обратилась с заявлением в полицию, но оперативники не отреагировали. После этого было принято решение подать жалобу в Общественный контроль по защите животных.