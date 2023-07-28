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В Екатеринбурге женщина вылила на собаку опасную жидкость

28 июля 2023, 13:12
Фото: Midjourney
Случай жестокого обращения с животным произошел в Екатеринбурге. Женщина облила чужую собаку уксусом. Опасная жидкость попала в глаз четвероногому питомцу, пес получил ожог роговицы.

Владелица пострадавшего животного сообщила, что соседка уже не в первый раз пытается облить ее и собаку уксусом. После происшествия она подала заявление в полицию.

В МВД отметили, что заявление было принято в 15 участке. Обстоятельства дела сейчас находятся на стадии рассмотрения, после этого будет принято процессуальное решение, сообщает URA.RU.

В Свердловской области и раньше отмечались случаи жестокого обращения с животными. В селе Большебрусянское двое мужчин растерзали собаку на виду у несовершеннолетних. Живодеры планировали съесть животное. Мать одного из подростков также обратилась с заявлением в полицию, но оперативники не отреагировали. После этого было принято решение подать жалобу в Общественный контроль по защите животных.

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