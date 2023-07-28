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В Модульбанке появилась возможность оплаты с помощью платежного стикера

28 июля 2023, 06:35
Фото: 1MI
Модульбанк начал поддерживать оплату через платежные стикеры МИР. Их можно наклеить на чехол смартфона, кошелек или любой другой носитель и оплачивать покупки бесконтактным способом.

Председатель правления банка Павел Семенов отметил, что на стикерах нет реквизитов владельца и злоумышленники не смогут получить их для онлайн-оплаты, передает properm.ru.

По данным опроса Smart Ranking, каждый десятый гражданин хочет воспользоваться платежным стикером. Часто респонденты говорят, что хотят вернуть себе возможность оплачивать покупки бесконтактным способом. Такого мнения придерживается 64% россиян. Еще 88% сказали, что приобретут стикеры потому, что интересуются новыми технологиями, в том числе банковскими.

По прогнозам агентства, рынок платежных стикеров продолжит расти по крайней мере до конца текущего года, а его размер по итогам года составит около четырех миллионов стикеров с общей выручкой более полутора миллиардов рублей. Исследование проводилось весной этого года. Сотрудники агентства опросили 1,2 тысячи граждан в возрасте от 18 до 55 лет, проживающих во всех регионах России. А также провели интервью с представителями банков.

Отмечается, что в РФ выпустили около 1 миллиона платежных стикеров по итогам первого квартала. Выручка банков от продажи стикеров составила 400 миллионов рублей. Наряду с Модульбанком такой инструмент предлагают Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и другие.

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