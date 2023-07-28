В Модульбанке появилась возможность оплаты с помощью платежного стикера

По прогнозам агентства, рынок платежных стикеров продолжит расти по крайней мере до конца текущего года, а его размер по итогам года составит около четырех миллионов стикеров с общей выручкой более полутора миллиардов рублей. Исследование проводилось весной этого года. Сотрудники агентства опросили 1,2 тысячи граждан в возрасте от 18 до 55 лет, проживающих во всех регионах России. А также провели интервью с представителями банков.