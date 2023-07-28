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В Нижнем Тагиле двое мужчин сбежали из ресторана не оплатив счет на 3000 рублей

28 июля 2023, 06:25
Фото: Midjourney
В одном из ресторанов Нижнего Тагила, который находится на Гальянке, двое молодых людей, не оплатили счет на три тысячи рублей. Они сбежали через забор, которым огорожен внутренний двор с летней верандой.

Инцидент произошел в ресторане «Пожарка». Вечером 21 июля 2023 года провести приятный вечер наведались двое друзей. После того, как молодые люди поели и выпили все, что заказали, они попросили счет у официантки. Пока девушка оформляла чек, злоумышленники вышли во внутренний двор и сбежали через ограду ресторана. Этот момент попал на камеры наружного наблюдения.

Не так страшен неоплаченный счёт, страшно в этой ситуации видеть трясущихся от обиды и слез девочек-официанток, которые всеми силами старались сделать этот вечер приятным для гостей, — рассказала TagilCity.ru менеджер ресторана «Пожарка»

Сумма неоплаченного счета составила 3000 рублей. Заявление в полицию было написано в тот же день. Все видео материалы переданы сотрудникам полиции. Как только новость опубликовали в одном из сообществ Нижнего Тагила, один из участников сбежавшего дуэта пришел в ресторан и заплатил по счету.

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#Артем Карнаухов#Нижний Тагил#Инцидент#Полиция#Должники#Общество#Эксклюзив#Криминал
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