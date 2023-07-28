В Нижнем Тагиле двое мужчин сбежали из ресторана не оплатив счет на 3000 рублей

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Инцидент произошел в ресторане «Пожарка». Вечером 21 июля 2023 года провести приятный вечер наведались двое друзей. После того, как молодые люди поели и выпили все, что заказали, они попросили счет у официантки. Пока девушка оформляла чек, злоумышленники вышли во внутренний двор и сбежали через ограду ресторана. Этот момент попал на камеры наружного наблюдения.
Не так страшен неоплаченный счёт, страшно в этой ситуации видеть трясущихся от обиды и слез девочек-официанток, которые всеми силами старались сделать этот вечер приятным для гостей, — рассказала TagilCity.ru менеджер ресторана «Пожарка»
Сумма неоплаченного счета составила 3000 рублей. Заявление в полицию было написано в тот же день. Все видео материалы переданы сотрудникам полиции. Как только новость опубликовали в одном из сообществ Нижнего Тагила, один из участников сбежавшего дуэта пришел в ресторан и заплатил по счету.