В Нижнем Тагиле двое мужчин сбежали из ресторана не оплатив счет на 3000 рублей

Инцидент произошел в ресторане «Пожарка». Вечером 21 июля 2023 года провести приятный вечер наведались двое друзей. После того, как молодые люди поели и выпили все, что заказали, они попросили счет у официантки. Пока девушка оформляла чек, злоумышленники вышли во внутренний двор и сбежали через ограду ресторана. Этот момент попал на камеры наружного наблюдения.