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В Нижнем Тагиле педофил-рецидивист пытается обжаловать двенадцатилетний приговор

28 июля 2023, 11:29
Фото: 1MI
Житель Нижнего Тагила, которого Ленинский районный суд приговорил к 12 годам лишения свободы и к одному году ограничения свободы пытается обжаловать решение суда.

Еще совсем недавно приговор педофилу-рецидивисту бурно обсуждали в сети интернет. Судили преступника за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

А сейчас стало известно, что постановление суда в виде 12 лет лишения свободы и одного года ограничения свободы в силу не вступил.

Педофил из Нижнего Тагила получил 12 лет колонии строгого режима
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Вынесенный приговор подсудимый решил обжаловать в апелляционном порядке, сообщили редакции TagilCity.ru в суде.

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