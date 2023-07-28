В Нижнем Тагиле педофил-рецидивист пытается обжаловать двенадцатилетний приговор

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Еще совсем недавно приговор педофилу-рецидивисту бурно обсуждали в сети интернет. Судили преступника за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.
А сейчас стало известно, что постановление суда в виде 12 лет лишения свободы и одного года ограничения свободы в силу не вступил.
Вынесенный приговор подсудимый решил обжаловать в апелляционном порядке, сообщили редакции TagilCity.ru в суде.