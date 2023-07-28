В Нижнем Тагиле впервые организуют военно-исторический фестиваль

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Идею о проведении мероприятия подали Алексей Пермяков и Дмитрий Багаев, являющиеся членами клуба реконструкторов «Горный щит». Был обсужден формат фестиваля с заместителем главы Администрации города по социальной политике Валерием Суровым, сообщили в пресс-службе мэрии.
Пермяков рассказал, что считает необходимым показать, как происходила борьба белогвардейцев и Красной армии в процессе Гражданской войны в окрестностях Нижнего Тагила. Было предложено задействовать ролевиков из военно-исторического клуба «Горный щит». Члены этой организации более 35 лет занимаются изучением и популяризацией истории России.
Заместитель главы Администрации города по социальной политике принял предложение. В текущем году мероприятие пройдет в формате фестиваля, а в следующем традицию продолжат на открытой площадке, чтобы зрители могли максимально погрузиться в историческую атмосферу.
Валерий Суров также поручил сотрудникам управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики помочь в ее воплощении.
Военно-исторический фестиваль пройдет в октябре на базе Дворца молодежи. В нем могут принять участие все желающие, заинтересованные историей своей страны. Для участников будут подготовлены несколько тематических зон, оружейная выставка и лекторий.
Также будет продемонстрирована униформа солдат и офицеров и показаны строевые приемы. Всю информацию о мероприятии можно будет отслеживать на сайте Нижнего Тагила.