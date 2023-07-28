В Нижнем Тагиле впервые организуют военно-исторический фестиваль

Пермяков рассказал, что считает необходимым показать, как происходила борьба белогвардейцев и Красной армии в процессе Гражданской войны в окрестностях Нижнего Тагила. Было предложено задействовать ролевиков из военно-исторического клуба «Горный щит». Члены этой организации более 35 лет занимаются изучением и популяризацией истории России.