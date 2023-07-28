tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:12

Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Изображение материала

В Нижнем Тагиле впервые организуют военно-исторический фестиваль

28 июля 2023, 14:12
Фото: 1MI
Мероприятие будет проводиться с целью освещения малоизвестных исторических фактов в Нижнем Тагиле. С инициативой устроить военно-исторический фестиваль в мэрию обратились конструкторы клуба «Горный щит».

Идею о проведении мероприятия подали Алексей Пермяков и Дмитрий Багаев, являющиеся членами клуба реконструкторов «Горный щит». Был обсужден формат фестиваля с заместителем главы Администрации города по социальной политике Валерием Суровым, сообщили в пресс-службе мэрии.

Пермяков рассказал, что считает необходимым показать, как происходила борьба белогвардейцев и Красной армии в процессе Гражданской войны в окрестностях Нижнего Тагила. Было предложено задействовать ролевиков из военно-исторического клуба «Горный щит». Члены этой организации более 35 лет занимаются изучением и популяризацией истории России.

Заместитель главы Администрации города по социальной политике принял предложение. В текущем году мероприятие пройдет в формате фестиваля, а в следующем традицию продолжат на открытой площадке, чтобы зрители могли максимально погрузиться в историческую атмосферу.

Валерий Суров также поручил сотрудникам управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики помочь в ее воплощении.

Военно-исторический фестиваль пройдет в октябре на базе Дворца молодежи. В нем могут принять участие все желающие, заинтересованные историей своей страны. Для участников будут подготовлены несколько тематических зон, оружейная выставка и лекторий.

Также будет продемонстрирована униформа солдат и офицеров и показаны строевые приемы. Всю информацию о мероприятии можно будет отслеживать на сайте Нижнего Тагила.

Впервые в Нижнем Тагиле фестиваль бардовской песни состоится на Лисьей горе
Узнать подробнее
Читайте также:
Концерт джазовой музыки под открытым небом пройдет в ЕкатеринбургеДетский фестиваль национальных культур планируют организовать в Нижнем ТагилеУлицы Екатеринбурга будут перекрыты из-за фестиваля университетского спорта
#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Фестиваль#Мероприятие#Горный Щит#Клуб#История#Организация#Инициатива#Соцполитика#Свободное время
Подпишитесь
График подвоза воды на время отключений утвержден в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:25
«Чтобы не позориться»: «Новая линия» забрала иск против виновника ДТП в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:21
Жители Нижнего Тагила могут оценить качество работы общественного транспорта
Вчера, 13:54
Попавшийся на коррупции Летников утвердил новый состав антикоррупционной комиссии ГГО
Сегодня, 08:31
Жители поселка Первомайский под Тагилом пожаловались на затянутый ремонт в больнице
Вчера, 12:23
«Уральские пельмени» высмеяли экологию Нижнего Тагила в новом шоу
Сегодня, 11:37