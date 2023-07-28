В районе перевала Дятлова пропал 18-летний юноша из Пермского края

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Рост молодого человека 190 см, телосложение худощавое. Он блондин с коричневыми глазами. На момент пропажи на нем были надеты темные спортивные штаны, черная куртка и бейсболка. При нем были спортивная сумка и рюкзак. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Прорыв».
Они же отмечают, что парень может нуждаться в помощи медиков. Всех тех, кто располагает данными о его нахождении, просят позвонить по телефону: 8 (900) 044-02-20, либо по тел. 8 (343) 862-24-42
Нужна помощь в топливе и распространении ориентировок, добавили поисковики.