В Серове стаффордширский терьер бросается на людей

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Владелец агрессивного питомца живет на улице Ленина. Собака постоянно гуляет без присмотра, на ней нет намордника. Стаффордширский терьер бросается не только на взрослых, но и нападает на детей, об этом сообщили в группе «Подслушано в Серове» социальной сети «ВКонтакте».
Жители города подтвердили, что питомец покусал собственного хозяина. Собака также уничтожает и других животных — была задушена кошка и растерзан щенок. К тому же стаффорд представляет собой большую угрозу для детей, играющих во дворах домов.
В пресс-службе полиции сообщили, что приняли во внимание проблему. Сейчас ведется опрос жителей Серова и устанавливается личность владельца собаки.