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В Серове стаффордширский терьер бросается на людей

28 июля 2023, 16:16
Фото: Midjourney
Жители Серова сообщили о том, что людей пугает стаффордширский терьер. Собака на самовыгуле нередко нападала на окружающих.

Владелец агрессивного питомца живет на улице Ленина. Собака постоянно гуляет без присмотра, на ней нет намордника. Стаффордширский терьер бросается не только на взрослых, но и нападает на детей, об этом сообщили в группе «Подслушано в Серове» социальной сети «ВКонтакте».

Жители города подтвердили, что питомец покусал собственного хозяина. Собака также уничтожает и других животных — была задушена кошка и растерзан щенок. К тому же стаффорд представляет собой большую угрозу для детей, играющих во дворах домов.

В пресс-службе полиции сообщили, что приняли во внимание проблему. Сейчас ведется опрос жителей Серова и устанавливается личность владельца собаки.

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