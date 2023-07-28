В Серове стаффордширский терьер бросается на людей

Владелец агрессивного питомца живет на улице Ленина. Собака постоянно гуляет без присмотра, на ней нет намордника. Стаффордширский терьер бросается не только на взрослых, но и нападает на детей, об этом сообщили в группе «Подслушано в Серове» социальной сети «ВКонтакте».