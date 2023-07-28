В Серове женщина решила защитить возлюбленного и избила полицейского

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Обвиняемой 47 лет, ее заподозрили в применении насилия к полицейскому, сообщили в региональном СК.
Известно, что вечером 12 апреля полицейский проводил мероприятия по раскрытию ряда краж, которые произошли в домах по улице Вагонников в Серове.
Также он решил проверить на возможное причастие к преступлениям ранее судимого мужчину. Его он застал пьяным и вместе со спутницей. Мужчина стал себя вести агрессивно и не реагировал на замечание. А женщина, защищая спутника, ударила стража порядка.
В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области добавили, что ранее судимый мужчина «вел себя тише воды и ниже травы». Тем не менее его защитница проявила агрессию.
Такие выходки нашим законодательством караются весьма строго — лишением свободы на срок до пяти лет. В данном же случае от нескольких лет за колючей проволокой подозреваемую спасло лишь то, что она юридически не судима и признала свою вину, — добавил начальник пресс-службы ведомства Валерий Горелых.