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В Серове женщина решила защитить возлюбленного и избила полицейского

28 июля 2023, 09:56
Жительница Серова ударила полицейского и проявила в его отношении агрессию, за это ей назначили 10 тысяч рублей штрафа.

Обвиняемой 47 лет, ее заподозрили в применении насилия к полицейскому, сообщили в региональном СК.

Известно, что вечером 12 апреля полицейский проводил мероприятия по раскрытию ряда краж, которые произошли в домах по улице Вагонников в Серове.

Также он решил проверить на возможное причастие к преступлениям ранее судимого мужчину. Его он застал пьяным и вместе со спутницей. Мужчина стал себя вести агрессивно и не реагировал на замечание. А женщина, защищая спутника, ударила стража порядка.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области добавили, что ранее судимый мужчина «вел себя тише воды и ниже травы». Тем не менее его защитница проявила агрессию.

Такие выходки нашим законодательством караются весьма строго — лишением свободы на срок до пяти лет. В данном же случае от нескольких лет за колючей проволокой подозреваемую спасло лишь то, что она юридически не судима и признала свою вину, — добавил начальник пресс-службы ведомства Валерий Горелых.
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