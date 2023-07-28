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В центре Екатеринбурга появится арт-объект в форме сердца

28 июля 2023, 16:39
Фото: Управление госохраны ОКН Свердловской области
В центре Екатеринбурга установят арт-объект в виде сердца с надписью «Екатеринбург 300».

Арку поставят на перекрестке улицы Вайнера и проспекта Ленина. Объект, которому дали название «Любовь», посвящен юбилею города, рассказали в пресс-службе управления государственной охраны ОКН Свердловской области.

Согласно заключению экспертов, арка не принесет вреда находящимся неподалеку архитектурным памятникам. В постановлении также указано, что объект установят на некоторое время.

Напомним, в настоящее время в Екатеринбурге ведется поиск имен выдающихся горожан, которыми можно назвать улицы, парки и скверы уральской столицы. Это являются частью проекта «300 имен Екатеринбурга за 300 лет».

В Екатеринбурге ищут имена людей для названий парков и скверов
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