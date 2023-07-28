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Верхняя Пышма претендует на статус «Города трудовой доблести»

28 июля 2023, 04:11
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Верхняя Пышма претендует на почетное звание «Города трудовой доблести». Властям была отправлена заявка на принятие статуса.

Так, 27 июля 2023 года правительство Свердловской области одобрило поданную заявку на присвоение звания городу, рассказали в Департаменте информполитики региона.

После утверждения заявки правительством области ее отправят в свердловское Заксобрание, потом экспертам РАН, а после заключения специалистов заявка отправляется к президенту страны.

Также в РАН отправят заявки городов Ирбита, Первоуральска и Серова, которые правительство и Заксобрание уже утвердили.

Напомним, в июле 2020 года статус «Города трудовой доблести» был присвоен Нижнему Тагилу за вклад в победу во время Великой Отечественной войны. А 12 августа 2022 года на привокзальной площади открыли стелу «Города трудовой доблести».

Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» Нижнему Тагилу
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#Звание#Статус#Город трудовой доблести#Заявка#Власти#Областное правительство#Заксобрание#Общество#Свердловская область#Верхняя Пышма#Елизавета Зиборова
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