Верхняя Пышма претендует на статус «Города трудовой доблести»

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Так, 27 июля 2023 года правительство Свердловской области одобрило поданную заявку на присвоение звания городу, рассказали в Департаменте информполитики региона.
После утверждения заявки правительством области ее отправят в свердловское Заксобрание, потом экспертам РАН, а после заключения специалистов заявка отправляется к президенту страны.
Также в РАН отправят заявки городов Ирбита, Первоуральска и Серова, которые правительство и Заксобрание уже утвердили.
Напомним, в июле 2020 года статус «Города трудовой доблести» был присвоен Нижнему Тагилу за вклад в победу во время Великой Отечественной войны. А 12 августа 2022 года на привокзальной площади открыли стелу «Города трудовой доблести».