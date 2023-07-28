Власти Екатеринбурга решили, какие школьники будут питаться бесплатно

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
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Updated Сегодня, 03:37
Так, в 5-11 классах не платить за еду в школьных столовых можно будет детям из многодетных, малообеспеченных семей, детям с ограниченными возможностями здоровья, а также сиротам и детям, которые остались без родительского попечения, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Кроме того, детям, которые остались без попечения родителей и сиротам, можно будет ездить бесплатно в общественном транспорте.
Напомним, в День города Екатеринбурга в мэрии планируют ввести бесплатный проезд в общественном транспорте. Сейчас власти города изучают аналогичный опыт, проведенный ранее в Перми.