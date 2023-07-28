Власти Екатеринбурга решили, какие школьники будут питаться бесплатно

Так, в 5-11 классах не платить за еду в школьных столовых можно будет детям из многодетных, малообеспеченных семей, детям с ограниченными возможностями здоровья, а также сиротам и детям, которые остались без родительского попечения, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.