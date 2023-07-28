tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:37

Published Сегодня, 03:37

Modified Сегодня, 03:37

Updated Сегодня, 03:37

Изображение материала

Власти Екатеринбурга решили, какие школьники будут питаться бесплатно

28 июля 2023, 03:37
Фото: Midjourney
В администрации Екатеринбурга решили, какие категории школьников будут питаться бесплатно.

Так, в 5-11 классах не платить за еду в школьных столовых можно будет детям из многодетных, малообеспеченных семей, детям с ограниченными возможностями здоровья, а также сиротам и детям, которые остались без родительского попечения, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Кроме того, детям, которые остались без попечения родителей и сиротам, можно будет ездить бесплатно в общественном транспорте.

Напомним, в День города Екатеринбурга в мэрии планируют ввести бесплатный проезд в общественном транспорте. Сейчас власти города изучают аналогичный опыт, проведенный ранее в Перми.

В Екатеринбурге планируют ввести бесплатный проезд в День города
Узнать подробнее
Читайте также:
Засохшее мясо, ржавчина и грязь найдены в школьных пищеблоках КушвыКакие выплаты и льготы положены учителям Нижнего ТагилаКак тагильчанам оформить статус предпенсионера и какие льготы положены
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Школьники#Питание#Школьное питание#Льготы#Столовая#Школа#Подростки#Общество
Подпишитесь
Жители поселка Первомайский под Тагилом пожаловались на затянутый ремонт в больнице
Вчера, 12:23
«Чтобы не позориться»: «Новая линия» забрала иск против виновника ДТП в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:21
Жители Нижнего Тагила могут оценить качество работы общественного транспорта
Вчера, 13:54
Жители поселка Уралец под Нижним Тагилом обсудят строительство парка «Уральский»
Вчера, 09:07
Некем заменить. Жительница Нижнего Тагила не может добиться отпуска для сына со СВО
Вчера, 12:26
В детских садах Свердловской области не хватает почти две тысячи воспитателей
Сегодня, 04:47