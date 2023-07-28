Взрыв ракеты произошел в центре Таганрога

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Взрыв прогремел рядом с кафе «Чехов сад», рассказал глава Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Голубев также отметил, что сейчас на месте чрезвычайного происшествия работают сотрудники спасательной службы. Известно, что есть несколько пострадавших: у них небольшие ранения от осколков оконных стекол, которые разбились из-за взрыва.
Информации о погибших нет. К месту взрыва вызвали скорую помощь. Выясняются подробности о произошедшем.
Напомним, недавно на автодороге под Тюменью взорвалась ГАЗель, после чего загорелась. Людей в этот момент внутри не было.