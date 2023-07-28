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Взрыв ракеты произошел в центре Таганрога

28 июля 2023, 14:51
Фото: 1MI
В центре Таганрога прогремел взрыв ракеты. Инцидент произошел 28 июля 2023 года.

Взрыв прогремел рядом с кафе «Чехов сад», рассказал глава Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Голубев также отметил, что сейчас на месте чрезвычайного происшествия работают сотрудники спасательной службы. Известно, что есть несколько пострадавших: у них небольшие ранения от осколков оконных стекол, которые разбились из-за взрыва.

Информации о погибших нет. К месту взрыва вызвали скорую помощь. Выясняются подробности о произошедшем.

Напомним, недавно на автодороге под Тюменью взорвалась ГАЗель, после чего загорелась. Людей в этот момент внутри не было.

На трассе под Тюменью взорвалась ГАЗель
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#Елизавета Зиборова#18+#Инцидент#Взрыв#Ракета#Кафе#Скорая помощь#Спасатели#Пострадавшие#Происшествия
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