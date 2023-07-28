Жителям Свердловской области повысили размер компенсаций за услуги ЖКХ

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
О росте компенсаций рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области. По словам свердловского замминистра ЖКХ Игоря Чикризова, размер субсидий повысили в связи с ежегодным увеличением оплаты содержания и ремонта жилых помещений, а также найма жилья.
Так, в 2023 году на компенсации из бюджета Свердловской области выделили более двух миллиардов рублей.
Напомним, в 2023 году размер платы за газ в Свердловской области для жителей региона стал ниже в 100 раз. При этом жителям Нижнего Тагила выделят 200 миллионов рублей в качестве компенсации за газификацию.