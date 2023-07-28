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Жителям Свердловской области повысили размер компенсаций за услуги ЖКХ

28 июля 2023, 14:01
Фото: Midjourney
Размер компенсаций за услуги ЖКХ в Свердловской области увеличили на 3-4% с 1 июля 2023 года.

О росте компенсаций рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области. По словам свердловского замминистра ЖКХ Игоря Чикризова, размер субсидий повысили в связи с ежегодным увеличением оплаты содержания и ремонта жилых помещений, а также найма жилья.

Так, в 2023 году на компенсации из бюджета Свердловской области выделили более двух миллиардов рублей.

Напомним, в 2023 году размер платы за газ в Свердловской области для жителей региона стал ниже в 100 раз. При этом жителям Нижнего Тагила выделят 200 миллионов рублей в качестве компенсации за газификацию.

В 100 раз снизилась стоимость газификации для жителей Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#ЖКХ#Оплата ЖКХ#Министерство энергетики и ЖКХ#Субсидии#Компенсация#Жилье#Замминистра#Город
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