16 человек пострадало в результате взрыва ракеты в Таганроге

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
По словам врачей, состояние всех раненых стабильное, в реанимации никого нет. У всех больных травмы связаны с осколочными ранениями стеклом, пишет RostovGazeta.
Власти города заявили, что окажут помощь всем пострадавшим, а дома обследуют на предмет угроз. Больше всего пострадал музей, его обследованием занимается Министерство культуры региона.
Напомним, 28 июля в центре Таганрога произошел взрыв ракеты рядом с кафе «Чехов сад». По предварительным данным, погибших нет. Проводится расследование.