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16 человек пострадало в результате взрыва ракеты в Таганроге

29 июля 2023, 06:25
Фото: 1MI
16 человек пострадали после взрыва ракеты в Таганроге, детей среди них нет. Двое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии. Всего госпитализировано 10 человек.

По словам врачей, состояние всех раненых стабильное, в реанимации никого нет. У всех больных травмы связаны с осколочными ранениями стеклом, пишет RostovGazeta.

Власти города заявили, что окажут помощь всем пострадавшим, а дома обследуют на предмет угроз. Больше всего пострадал музей, его обследованием занимается Министерство культуры региона.

Напомним, 28 июля в центре Таганрога произошел взрыв ракеты рядом с кафе «Чехов сад». По предварительным данным, погибших нет. Проводится расследование.

Взрыв ракеты произошел в центре Таганрога
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#18+#Ракета#Нападение#Больница#Осколки#Происшествия#Кафе#Евгения Сафина
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