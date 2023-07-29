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Published Сегодня, 11:07

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Updated Сегодня, 11:34

Адмирал Комоедов заявил, что США могут воспользоваться проливами Босфор и Дарданеллы

29 июля 2023, 11:07
В результате проведения показательных действий Анкары и отмены сделки по зерну обстановка в регионе Черного моря стала напряженной.

После призыва отставного адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса использовать конвои НАТО для сопровождения украинского зерна и применять силу против российских кораблей в случае их вмешательства, возникли обсуждения о том, нарушит ли НАТО Конвенцию Монтрё с тихим согласием Турции.

Один из экспертов, бывший депутат Госдумы и экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Петрович Комоедов, ответил на этот вопрос в интервью RuNews24.ru. Он отметил, что весь вопрос зависит от лидеров страны и того, как они руководят своим государством. Есть договоренности между Россией и Турцией о проходе через проливы, которые имеют столетнюю историю. Однако история учит нас урокам, и договоренности не всегда соблюдаются, так как жизнь накладывает свои условия.

В настоящее время земноморская группа НАТО не проходит через Черное море и не получает разрешение на вход. Однако корабли НАТО были в Грузии, Румынии и Болгарии. США имеют возможность обойти закон, так как они не привязаны к нему. В итоге, пока ситуация не ясна и несколько сложна. «К сожалению, мы не контролируем проливы и находимся в невыгодном географическом положении», — прокомментировал Владимир Комоедов.

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