Адмирал Комоедов заявил, что США могут воспользоваться проливами Босфор и Дарданеллы

Один из экспертов, бывший депутат Госдумы и экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Петрович Комоедов, ответил на этот вопрос в интервью RuNews24.ru. Он отметил, что весь вопрос зависит от лидеров страны и того, как они руководят своим государством. Есть договоренности между Россией и Турцией о проходе через проливы, которые имеют столетнюю историю. Однако история учит нас урокам, и договоренности не всегда соблюдаются, так как жизнь накладывает свои условия.