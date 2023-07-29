Дороги перекроют в нескольких городах Свердловской области

Так 29 июля в Пышме нельзя будет проехать по улицам Ленина, Заводской, переулкам Куйбышевский и Школьный. 30 июля с 10.00 до 14.00 снова перекроют переулки Куйбышевский, Школьный и 1 Мая из-за соревнований по велосипедному спорту.