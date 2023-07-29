Дороги перекроют в нескольких городах Свердловской области

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Так 29 июля в Пышме нельзя будет проехать по улицам Ленина, Заводской, переулкам Куйбышевский и Школьный. 30 июля с 10.00 до 14.00 снова перекроют переулки Куйбышевский, Школьный и 1 Мая из-за соревнований по велосипедному спорту.
В Нижней Туре 29 июля отмечается День города. С 8.00 там перекрыта улица 40 лет октября. В Серове из-за празднования Дня ВМФ закроют улицы Ленина, Зеленая, Кирова, Каквинская и Льва Толстого.
А в Красноурьинске утра 29 июля по 31 октября закрыли участок от улицы Чкалова до Чернышевского для капремонта дороги, сообщает УГИБДД по Свердловской области.
Напомним, в Нижнем Тагиле 11 и 12 августа в связи с празднованием Дня города в центре города также будет ограничено движение транспортных средств.