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Дороги перекроют в нескольких городах Свердловской области

29 июля 2023, 09:54
Фото: 1MI
В Серове, Нижней Туре, Краснотурьинске и поселке Пышма перекроют дороги для движения автотранспорта в связи с различными причинами.

Так 29 июля в Пышме нельзя будет проехать по улицам Ленина, Заводской, переулкам Куйбышевский и Школьный. 30 июля с 10.00 до 14.00 снова перекроют переулки Куйбышевский, Школьный и 1 Мая из-за соревнований по велосипедному спорту.

В Нижней Туре 29 июля отмечается День города. С 8.00 там перекрыта улица 40 лет октября. В Серове из-за празднования Дня ВМФ закроют улицы Ленина, Зеленая, Кирова, Каквинская и Льва Толстого.

А в Красноурьинске утра 29 июля по 31 октября закрыли участок от улицы Чкалова до Чернышевского для капремонта дороги, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

Напомним, в Нижнем Тагиле 11 и 12 августа в связи с празднованием Дня города в центре города также будет ограничено движение транспортных средств.

Центр Нижнего Тагила перекроют на два дня из-за празднования Дня города
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#Евгения Сафина#Перекрытие дорог#Ограничения#Закрытие#Транспорт#Свердловская область
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