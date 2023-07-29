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Из-за жары водителям Свердловской области напомнили о безопасности на дорогах

29 июля 2023, 12:29
Фото: 1MI
В Свердловской области снова установилась жаркая погода. Из-за повышенной температуры у водителей притупляется внимание, поэтому необходимо быть более бдительными и осторожными.

В жаркую погоду у автомобилистов может замедлиться скорость реакции, появиться сонливость. Именно поэтому перед поездкой надо отдохнуть и выспаться. Нельзя садиться за руль в утомленном состоянии. Если признаки усталости или ухудшения самочувствия появляются во время движения, необходимо остановиться.

Также водителям стоит проверить техническое состояние транспорта, заранее позаботиться о запасах воды и необходимых лекарственных средств. Парковать автомобиль лучше в тени, а в салоне не оставлять детей и животных.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию, могут обращаться за помощью к сотрудникам ГИБДД или по телефону 112.

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#Евгения Сафина#Авария#ГИБДД#Водитель#Безопасность#ПДД#Жара#Транспорт#Свердловская область
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