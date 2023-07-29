Из-за жары водителям Свердловской области напомнили о безопасности на дорогах

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
В жаркую погоду у автомобилистов может замедлиться скорость реакции, появиться сонливость. Именно поэтому перед поездкой надо отдохнуть и выспаться. Нельзя садиться за руль в утомленном состоянии. Если признаки усталости или ухудшения самочувствия появляются во время движения, необходимо остановиться.
Также водителям стоит проверить техническое состояние транспорта, заранее позаботиться о запасах воды и необходимых лекарственных средств. Парковать автомобиль лучше в тени, а в салоне не оставлять детей и животных.
Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию, могут обращаться за помощью к сотрудникам ГИБДД или по телефону 112.