Из-за жары водителям Свердловской области напомнили о безопасности на дорогах

В жаркую погоду у автомобилистов может замедлиться скорость реакции, появиться сонливость. Именно поэтому перед поездкой надо отдохнуть и выспаться. Нельзя садиться за руль в утомленном состоянии. Если признаки усталости или ухудшения самочувствия появляются во время движения, необходимо остановиться.