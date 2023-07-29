Как изменились голосовые помощники за последнее время

Голосовой помощник Алиса до недавнего времени выполняла команды только после обращения по имени. Теперь владельцам Яндекс.Станций не всегда нужно произносить её имя. Достаточно просто дать короткую команду типа «Тише» или «Выключи музыку», и Алиса поймет, что вы обратились к ней. Однако для работы новой функции её необходимо настроить в приложении «Дом с Алисой». Голосовой помощник может распознавать и отвечать без обращения по имени на 20 команд, включая включение и выключение света, работы с телевизором и музыкой, а также регулировку громкости. При этом новые возможности не мешают Алисе: если она говорит слишком громко, можно сказать «Тише», и она продолжит разговаривать с пониженной громкостью. Об этом пишет runews24.ru.