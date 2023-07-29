Как изменились голосовые помощники за последнее время

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Голосовой помощник Алиса до недавнего времени выполняла команды только после обращения по имени. Теперь владельцам Яндекс.Станций не всегда нужно произносить её имя. Достаточно просто дать короткую команду типа «Тише» или «Выключи музыку», и Алиса поймет, что вы обратились к ней. Однако для работы новой функции её необходимо настроить в приложении «Дом с Алисой». Голосовой помощник может распознавать и отвечать без обращения по имени на 20 команд, включая включение и выключение света, работы с телевизором и музыкой, а также регулировку громкости. При этом новые возможности не мешают Алисе: если она говорит слишком громко, можно сказать «Тише», и она продолжит разговаривать с пониженной громкостью. Об этом пишет runews24.ru.
Голосовой помощник Alexa получил новый внешний вид, похожий на роботов из фантастических фильмов. Теперь у неё есть глаза и рот. Их создал инженер-энтузиаст Томас Бёрнс, который считает, что людям проще общаться с визуализированным искусственным интеллектом. Он напечатал глаза Alexa на 3D-принтере и соединил их со старым телевизором и умной колонкой Amazon Echo. Теперь голосовой помощник может смотреть в глаза владельцу и моргать, а на экране появляется звуковая волна, когда Alexa разговаривает.
Голосовой помощник Google Ассистент научился кратко пересказывать большие статьи, найденные в поиске. Функцию «Резюмировать» можно использовать при открытии веб-страниц. При нажатии кнопки ассистент будет кратко пересказывать основную мысль и тезисы статьи.
Голосовой помощник Маруся от VK теперь может управлять умными телевизорами через умные колонки VK Капсула и VK Капсула Мини. Она может взаимодействовать с устройствами Samsung на операционной системе Tizen, выпущенными не ранее 2017 года, и LG на операционной системе webOS, выпущенными не ранее 2016 года. Маруся реагирует на команды, содержащие слово «Телевизор», такие как «ТВ» или «телек». Однако, в отличие от Алисы, команда должна включать обращение к ассистенту. Например, она выполнит команду «Маруся, включи ящик». С помощью Маруси уже можно управлять громкостью, включать или выключать телевизор, использовать функцию «Без звука», переключать каналы и открывать приложения.
Голосовой помощник Салют теперь помогает людям с нарушением зрения пользоваться функциями банковского приложения «Сбер». В настоящее время доступны голосовые команды для перевода денег на карты. Ассистент уточнит получателя, сумму перевода и комиссию, если она применима. Затем попросит подтвердить операцию, отменить или изменить её по желанию пользователя.