Крови много: женщина у ТЦ DEPO в Нижнем Тагиле попала под колеса иномарки

В отделе пропаганды ГИБДД журналисту подтвердили факт аварии и рассказали подробности. Так, ДТП случилось на 14 километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу. Мужчина за рулем Kia Rio ехал со стороны Старателя в сторону улицы Фестивальная.