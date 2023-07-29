Крови много: женщина у ТЦ DEPO в Нижнем Тагиле попала под колеса иномарки

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
На Свердловском шоссе чуть дальше DEPO сбили женщину. Вроде жива, но крови много, — рассказала подписчица редакции TagilCity.ru.
В отделе пропаганды ГИБДД журналисту подтвердили факт аварии и рассказали подробности. Так, ДТП случилось на 14 километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу. Мужчина за рулем Kia Rio ехал со стороны Старателя в сторону улицы Фестивальная.
Он допустил наезд на пешехода, женщину 1984 года рождения, которая шла по середине проезжей части в попутном направлении. Пострадавшая доставлена в ГБУЗ СО ЦГБ 2 с предварительным диагнозом: перелом правового предплечья, ушиб грудного и поясничного отдела, — сообщили TagilCity.ru в ведомстве.
Мужчина за рулем иномарки прошел медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Он оказался трезвым.