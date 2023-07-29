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Крови много: женщина у ТЦ DEPO в Нижнем Тагиле попала под колеса иномарки

29 июля 2023, 16:36
Фото: 1MI

Женщина чуть не погибла под колесами иномарки у ТЦ Depo в Нижнем Тагиле

28 июля около полуночи в Нижнем Тагиле женщина, которая шла по середине проезжей части на Свердловском шоссе около ТЦ DEPO попала под колеса Kia Rio.
На Свердловском шоссе чуть дальше DEPO сбили женщину. Вроде жива, но крови много, — рассказала подписчица редакции TagilCity.ru.

В отделе пропаганды ГИБДД журналисту подтвердили факт аварии и рассказали подробности. Так, ДТП случилось на 14 километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу. Мужчина за рулем Kia Rio ехал со стороны Старателя в сторону улицы Фестивальная.

Он допустил наезд на пешехода, женщину 1984 года рождения, которая шла по середине проезжей части в попутном направлении. Пострадавшая доставлена в ГБУЗ СО ЦГБ 2 с предварительным диагнозом: перелом правового предплечья, ушиб грудного и поясничного отдела, — сообщили TagilCity.ru в ведомстве.

Мужчина за рулем иномарки прошел медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Он оказался трезвым.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#18+#Авария#ТЦ DEPO#Пешеход#ДТП#Эксклюзив#Водитель
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