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Маленьких котят с гноящимися глазами нашли в гараже жители Нижнего Тагила

29 июля 2023, 06:02
Фото: "Старатель" ВКонтакте
Нескольких маленьких котят, у которых гноятся глаза, нашли в своем гараже на Старателе жители Нижнего Тагила. Сейчас они пытаются пристроить животных.

Кошка и котята лежали в покрышке от автомобиля. Мать не бросила своих детей. По словам хозяев гаража, малышам около двух-трех недель и скоро кошка их выведет на улицу.

Может кто то желает взять котенка? Им нужна помощь, у них гноятся глазки. Надеемся, что они не станут очередной партией диких кошек, — пишут тагильчане в паблике «Старатель» ВКонтакте.

Подписчики согласились, что животных надо кастрировать, чтобы на улицах города стало меньше бездомных кошек и собак.

Когда бестолковые начнут кастрировать своих животных? Не будет очередных партий диких, — пишет Наталья М.

В результате, неравнодушная тальчанка всех котят взяла на передержку и лечение.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Гараж#Котята#Находка#Старатель#Животные#Происшествия
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