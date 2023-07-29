Маленьких котят с гноящимися глазами нашли в гараже жители Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Кошка и котята лежали в покрышке от автомобиля. Мать не бросила своих детей. По словам хозяев гаража, малышам около двух-трех недель и скоро кошка их выведет на улицу.
Может кто то желает взять котенка? Им нужна помощь, у них гноятся глазки. Надеемся, что они не станут очередной партией диких кошек, — пишут тагильчане в паблике «Старатель» ВКонтакте.
Подписчики согласились, что животных надо кастрировать, чтобы на улицах города стало меньше бездомных кошек и собак.
Когда бестолковые начнут кастрировать своих животных? Не будет очередных партий диких, — пишет Наталья М.
В результате, неравнодушная тальчанка всех котят взяла на передержку и лечение.