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На два месяца арестован подозреваемый в изнасиловании девочки житель Екатеринбурга

29 июля 2023, 11:43
Фото: 1MI
Октябрьский суд Екатеринбурга избрал меру пресечения Андрею Петухову, в квартире которого нашли пропавшую восьмилетнюю девочку. Он будет находиться под арестом два месяца.

В этом время сотрудники правоохранительных органов продолжат проводить расследование. Мужчину подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетней, однако сама она говорит, что просто играла собакой, пишет Е1.

Напомним, о пропаже девочки стало известно утром 26 июля. Спустя почти двое суток ее нашли в квартире дома неподалеку от места проживания. По словам мужчины, он позвал ребенка поиграть со щенком, а об ее пропаже он якобы не знал. Соседи говорят, что Андрей Петухов имеет проблемы с алкоголем и живет один.

Житель Екатеринбурга рассказал, зачем увел домой восьмилетнюю девочку
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