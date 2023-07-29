На два месяца арестован подозреваемый в изнасиловании девочки житель Екатеринбурга

Напомним, о пропаже девочки стало известно утром 26 июля. Спустя почти двое суток ее нашли в квартире дома неподалеку от места проживания. По словам мужчины, он позвал ребенка поиграть со щенком, а об ее пропаже он якобы не знал. Соседи говорят, что Андрей Петухов имеет проблемы с алкоголем и живет один.