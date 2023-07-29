На перевале Дятлова прекращены поиски 18-летнего юноши из Пермского края

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Юноша перестал выходить на связь 27 июля. В момент пропажи он был одет в спортивные штаны, куртку и бейсболку. При себе у молодого человека были рюкзак и сумка. Кроме того, Даниил мог нуждаться в помощи медиков.
Найден, жив! Сработала ориентировка! Спасибо огромное всем, кто помогал в поисках, — рассказали в группе поискового отряда «Прорыв».
По словам очевидцев, нашли его у дороги в палатке. Неравнодушные граждане подобрали парня, отвезли на ближайшую базу и накормили, пишет Е1.