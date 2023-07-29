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На перевале Дятлова прекращены поиски 18-летнего юноши из Пермского края

29 июля 2023, 07:33
Фото: 1MI
Поиски 18-летнего Даниила Карпикова из Пермского края, который пропал на перевале Дятлова, прекращены. Молодой человек найден живым.

Юноша перестал выходить на связь 27 июля. В момент пропажи он был одет в спортивные штаны, куртку и бейсболку. При себе у молодого человека были рюкзак и сумка. Кроме того, Даниил мог нуждаться в помощи медиков.

Найден, жив! Сработала ориентировка! Спасибо огромное всем, кто помогал в поисках, — рассказали в группе поискового отряда «Прорыв».

По словам очевидцев, нашли его у дороги в палатке. Неравнодушные граждане подобрали парня, отвезли на ближайшую базу и накормили, пишет Е1.

В районе перевала Дятлова пропал 18-летний юноша из Пермского края
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#Евгения Сафина#Происшествия#Пропавший#Горы#Поиски#Пермский край#Свердловская область#Перевал дятлова
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