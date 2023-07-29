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SHOT: 18-летняя мать на Урале снимала порно со своей трехмесячной дочкой

29 июля 2023, 11:01
Фото: Midjourney
18-летняя мать из Новой Ляли снимала лесбийские порноролики со своей трехмесячной дочерью и выкладывала их в сеть.

По данным телеграм-канала SHOT, девушка учится в вечерней школе. Ранее она уже была судима за кражу и причинение легкого вреда здоровью.

Сейчас у нее есть годовалая дочка. Когда ребенку было три месяца, мать занималась с ней лесбиянством и записывала на камеру. Затем она выложила ролики в интернет. Всего было опубликовано 16 видеозаписей.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело. За изготовление порнографии с несовершеннолетней ей грозит до десяти лет колонии.

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#Евгения Сафина#18+#Порно#Ребенок#Уголовное дело#Мать#Происшествия#Свердловская область#Новая Ляля
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