SHOT: 18-летняя мать на Урале снимала порно со своей трехмесячной дочкой

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
По данным телеграм-канала SHOT, девушка учится в вечерней школе. Ранее она уже была судима за кражу и причинение легкого вреда здоровью.
Сейчас у нее есть годовалая дочка. Когда ребенку было три месяца, мать занималась с ней лесбиянством и записывала на камеру. Затем она выложила ролики в интернет. Всего было опубликовано 16 видеозаписей.
В отношении девушки возбуждено уголовное дело. За изготовление порнографии с несовершеннолетней ей грозит до десяти лет колонии.