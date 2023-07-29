Тепло и дождливо будет в начале августа в Нижнем Тагиле

Со вторника по четверг, с 1 по 3 августа, синоптики прогнозируют небольшие дожди и облачность. Дневная температура воздуха составит до +26 градусов, ночью будет до +15 градусов. Ветер сменится на северный и будет дуть с порывами до восьми метров в секунду.