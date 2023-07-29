Тепло и дождливо будет в начале августа в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
В понедельник, 31 июля, в городе ожидается ясная солнечная погода до +27 градусов. Ветер южный, до семи метров в секунду.
Со вторника по четверг, с 1 по 3 августа, синоптики прогнозируют небольшие дожди и облачность. Дневная температура воздуха составит до +26 градусов, ночью будет до +15 градусов. Ветер сменится на северный и будет дуть с порывами до восьми метров в секунду.
В конце рабочей недели, 4 августа, воздух прогреется до +29 градусов. В пятницу осадков не ожидается, ветер направление не сменит.