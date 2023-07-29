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Тепло и дождливо будет в начале августа в Нижнем Тагиле

29 июля 2023, 08:17
Фото: 1MI
Теплая и дождливая погода прогнозируется в Нижнем Тагиле в начале августа. Данные опубликованы на сайте Гисметео.

В понедельник, 31 июля, в городе ожидается ясная солнечная погода до +27 градусов. Ветер южный, до семи метров в секунду.

Со вторника по четверг, с 1 по 3 августа, синоптики прогнозируют небольшие дожди и облачность. Дневная температура воздуха составит до +26 градусов, ночью будет до +15 градусов. Ветер сменится на северный и будет дуть с порывами до восьми метров в секунду.

В конце рабочей недели, 4 августа, воздух прогреется до +29 градусов. В пятницу осадков не ожидается, ветер направление не сменит.

Теплая погода ожидается в Свердловской области в начале августа
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Прогноз погоды#Дожди#Август#Лето#Природа#Эксклюзив
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