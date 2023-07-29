В Екатеринбурге мать погибшего на СВО бойца не может списать долг по ипотеке

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
По словам Максима Иванова, депутата Госдумы от Свердловской области, такая возможность предусмотрена законодательством. Однако женщина с 1 июня не может добиться от «Сбербанка» списания кредитной задолженности по ипотеке.
Пени продолжают начисляться. У матери горе. Банк безмолвствует, — написал Максим Иванов в соцсетях.
Депутат отметил, что он уже обратился в Центробанк, чтобы там приняли необходимые меры и защитили права екатеринбурженки.