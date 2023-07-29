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В Екатеринбурге мать погибшего на СВО бойца не может списать долг по ипотеке

29 июля 2023, 13:28
Фото: 1MI
Жительница Екатеринбурга, у которой на спецоперации на Украине погиб сын, не может списать кредитную задолженность по ипотеке.

По словам Максима Иванова, депутата Госдумы от Свердловской области, такая возможность предусмотрена законодательством. Однако женщина с 1 июня не может добиться от «Сбербанка» списания кредитной задолженности по ипотеке.

Пени продолжают начисляться. У матери горе. Банк безмолвствует, — написал Максим Иванов в соцсетях.

Депутат отметил, что он уже обратился в Центробанк, чтобы там приняли необходимые меры и защитили права екатеринбурженки.

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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Ипотека#Банк#Погибший#Долг#Общество#Максим Иванов
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