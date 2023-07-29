В желудке были монеты и крышки: самка павлина умерла в зоопарке Екатеринбурга

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 05:50
В зоопарке сообщили, что операция, к сожалению, не помогла. Кроме того, еще одна самка павлина с таким же диагнозом находится сейчас в тяжелом состоянии.
Также в пресс-службе отметили, что часто посетители ведут себя неподобающим образом, а из павлинов даже выдергивают перья. Несмотря на двойные ограждения, они бросают еду и несъедобные предметы животным. Последние, в таком случае испытывают сильный стресс, а это может привести к их гибели.
Однако многие считают, что в зоопарке необходимо организовать охрану у вольеров, чтобы такие случаи не повторялись.
Поставьте охрану. Когда мы были в зоопарке не видели ни одного сотрудника зоопарка, — пишет Светлана М.
Напомним, в зоопарке Екатеринбурга в апреле 2021 года скончался белый медведь Умка. В желудке у него оказался мячик, который и привел к смерти животного.