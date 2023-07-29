В желудке были монеты и крышки: самка павлина умерла в зоопарке Екатеринбурга

Также в пресс-службе отметили, что часто посетители ведут себя неподобающим образом, а из павлинов даже выдергивают перья. Несмотря на двойные ограждения, они бросают еду и несъедобные предметы животным. Последние, в таком случае испытывают сильный стресс, а это может привести к их гибели.