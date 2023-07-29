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Водитель самосвала снес опоры с камерами на свердловской трассе

29 июля 2023, 12:17
Фото: УГИБДД по Свердловской области
29 июля ночью водитель самосвала, двигаясь по дороге из Ачита в Мясогутово, не опустил кузов и врезался в железную конструкцию с камерами.

В результате дорожно-транспортного происшествия опора опрокинулась на автомобиль и проезжую часть. Водитель получил сотрясение головного мозга и перелом поясницы. Ему была оказана необходимая медицинская помощь, затем мужчину госпитализировали в больницу. Водитель оказался трезвым за рулем.

Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах аварии и проводят проверку. Последствия ДТП уже ликвидированы. В Госавтоинспекции напоминают свердловским водителям большегрузов о бдительности на дорогах.

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#Евгения Сафина#Самосвал#Авария#Трасса#Камеры#ДТП#Свердловская область
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