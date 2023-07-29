Водитель самосвала снес опоры с камерами на свердловской трассе

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
В результате дорожно-транспортного происшествия опора опрокинулась на автомобиль и проезжую часть. Водитель получил сотрясение головного мозга и перелом поясницы. Ему была оказана необходимая медицинская помощь, затем мужчину госпитализировали в больницу. Водитель оказался трезвым за рулем.
Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах аварии и проводят проверку. Последствия ДТП уже ликвидированы. В Госавтоинспекции напоминают свердловским водителям большегрузов о бдительности на дорогах.