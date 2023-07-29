Водитель самосвала снес опоры с камерами на свердловской трассе

В результате дорожно-транспортного происшествия опора опрокинулась на автомобиль и проезжую часть. Водитель получил сотрясение головного мозга и перелом поясницы. Ему была оказана необходимая медицинская помощь, затем мужчину госпитализировали в больницу. Водитель оказался трезвым за рулем.