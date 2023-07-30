17 грантов выдано в Свердловской области для развития туризма

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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Таким образом, еще 17 проектов получат поддержку по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщает «АиФ».
Отмечается, что глава региона Евгений Куйвашев поддерживает развитие туризма. Он принял решение о выделении более полумиллиарда рублей из федерального бюджета для достижений этих целей.
В регионе планируется развитие пляжной инфраструктуры, будут создаваться новые турмаршруты, в том числе и национальный маршрут «Демидовский».
Область также будет доступна для туристов для туристов с ОВЗ. Все работы специалисты планируют закончить к концу года.