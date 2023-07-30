17 грантов выдано в Свердловской области для развития туризма

Отмечается, что глава региона Евгений Куйвашев поддерживает развитие туризма. Он принял решение о выделении более полумиллиарда рублей из федерального бюджета для достижений этих целей.



В регионе планируется развитие пляжной инфраструктуры, будут создаваться новые турмаршруты, в том числе и национальный маршрут «Демидовский».



Область также будет доступна для туристов для туристов с ОВЗ. Все работы специалисты планируют закончить к концу года.