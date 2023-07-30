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17 грантов выдано в Свердловской области для развития туризма

30 июля 2023, 06:36
Фото: 1MI
Стали известны имена победителей конкурсного отбора на развитие инфраструктуры в Свердловской области. Их определила комиссия.

Таким образом, еще 17 проектов получат поддержку по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщает «АиФ».

Отмечается, что глава региона Евгений Куйвашев поддерживает развитие туризма. Он принял решение о выделении более полумиллиарда рублей из федерального бюджета для достижений этих целей.

В регионе планируется развитие пляжной инфраструктуры, будут создаваться новые турмаршруты, в том числе и национальный маршрут «Демидовский».

Область также будет доступна для туристов для туристов с ОВЗ. Все работы специалисты планируют закончить к концу года.

332 миллиона рублей выделят на развитие туризма в Свердловской области
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#Туризм#Отбор#Инфраструктура#Гранты#Общество#Свердловская область#Елена Озерова
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