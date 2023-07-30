57-летнюю женщину больше недели ищут под Качканаром

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Пропавшую зовут Градопольцева (Исакова) Вера Валентиновна. Она из поселка Валериановск Качканарского городского округа, сообщили поисковики отряда «Лиза Алерт».
Среди примет женщины: рост 160 см, плотное телосложение, светло-русые волосы. Во что она была одета на момент пропажи, неизвестно.
Отмечается, что женщина нуждается в помощи медиков. Всех, кто знает что-то о ее местоположении, просят позвонить по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112. Для поисков требуется помощь добровольцев.