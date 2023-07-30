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57-летнюю женщину больше недели ищут под Качканаром

30 июля 2023, 09:57
Фото: 1MI
57-летняя женщина пропала под Качканаром 23 июля. До сих пор о ней ничего неизвестно.

Пропавшую зовут Градопольцева (Исакова) Вера Валентиновна. Она из поселка Валериановск Качканарского городского округа, сообщили поисковики отряда «Лиза Алерт».

Среди примет женщины: рост 160 см, плотное телосложение, светло-русые волосы. Во что она была одета на момент пропажи, неизвестно.

Отмечается, что женщина нуждается в помощи медиков. Всех, кто знает что-то о ее местоположении, просят позвонить по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112. Для поисков требуется помощь добровольцев.

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#Волонтеры#Поиск#Пропала женщина#Происшествия#Елена Озерова
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