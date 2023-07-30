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Девять человек погибли во время урагана в Приволжье

30 июля 2023, 09:41
Фото: 1MI
В Приволжье произошел ураган, результатом которого стало девять погибших человек, а также 67 пострадавших.

Во время урагана падали деревья и постройки, бушевал сильный ветер и ливень. В том числе упавшие деревья завалили палаточный лагерь с туристами. По официальным данным МЧС, девять человек погибли.

Фото: МЧС России

Больше всего пострадало в Республике Марий Эл: здесь ветром повалило деревья в палаточном лагере у озера Яльчик. 27 человек пострадали, еще семеро погибли. Поход путешественников не был официально зарегистрирован в МЧС.

В общей сложности в регионе от урагана пострадали 76 человек, 9 из которых погибли. У 41 жилого дома и 7 социально значимых объектов повреждена кровля.

Спасатели насчитали 550 упавших деревьев. Сейчас последствия природного явления ликвидируют специалисты.

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#Елена Озерова#Ураган#Деревья#Туристы#Постройки#Приволжье#Марий Эл#Происшествия
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