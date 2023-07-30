Девять человек погибли во время урагана в Приволжье

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Во время урагана падали деревья и постройки, бушевал сильный ветер и ливень. В том числе упавшие деревья завалили палаточный лагерь с туристами. По официальным данным МЧС, девять человек погибли.
Больше всего пострадало в Республике Марий Эл: здесь ветром повалило деревья в палаточном лагере у озера Яльчик. 27 человек пострадали, еще семеро погибли. Поход путешественников не был официально зарегистрирован в МЧС.
В общей сложности в регионе от урагана пострадали 76 человек, 9 из которых погибли. У 41 жилого дома и 7 социально значимых объектов повреждена кровля.
Спасатели насчитали 550 упавших деревьев. Сейчас последствия природного явления ликвидируют специалисты.