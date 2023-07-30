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Еще один ребенок умер в больнице Первоуральска после жуткого ДТП с уснувшим водителем

30 июля 2023, 16:02
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Стало известно об еще одном погибшем в результате аварии в Первоуральске. Им оказался ребенок. Он был доставлен в больницу, но спасти его не удалось, сообщили в пресс-службе Минздрава по Свердловской области.

Там также сообщили, что две женщины были доставлены в городскую больницу Первоуральска. Одна из них находится в тяжелом состоянии. Состояние второй оценивается как средней тяжести.

Кроме того, отмечается, что двое детей доставлены в больницу Екатеринбурга, а одному оказана помощь амбулаторно.

Напомним, авария в Первоуральске случилась 30 июля около 15.00. Водитель Honda уснул за рулем, что привело к выезду на встречную полосу. Там он врезался в Mazda. Всего участниками аварии стали 12 человек.

Водитель иномарки уснул за рулем в Первоуральске и попал в ДТП. Пострадали 9 человек
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