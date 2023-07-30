Еще один ребенок умер в больнице Первоуральска после жуткого ДТП с уснувшим водителем

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Там также сообщили, что две женщины были доставлены в городскую больницу Первоуральска. Одна из них находится в тяжелом состоянии. Состояние второй оценивается как средней тяжести.
Кроме того, отмечается, что двое детей доставлены в больницу Екатеринбурга, а одному оказана помощь амбулаторно.
Напомним, авария в Первоуральске случилась 30 июля около 15.00. Водитель Honda уснул за рулем, что привело к выезду на встречную полосу. Там он врезался в Mazda. Всего участниками аварии стали 12 человек.