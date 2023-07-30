Еще один ребенок умер в больнице Первоуральска после жуткого ДТП с уснувшим водителем

Стало известно об еще одном погибшем в результате аварии в Первоуральске. Им оказался ребенок. Он был доставлен в больницу, но спасти его не удалось, сообщили в пресс-службе Минздрава по Свердловской области.

Сюжет 9 человек пострадали в жутком ДТП в Первоуральске