Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Котят с гноящимися глазами нашли в своем гараже на Старателе жители Нижнего Тагила. Теперь они пытаются найти им хозяев. Малыши вместе с мамой лежали в покрышке от автомобиля. Всем котятам около двух-трех недель.
Футбольный клуб «Урал» продлил контракт с футболистом из Нижнего Тагила Олегом Шатовым. Также его заявку внесли в футбольный клуб «Урал» на сезон Российской Премьер-Лиги. Ранее 32-летний спортсмен не выходил на футбольное поле из-за травмы.
Названы имена 17 победителей конкурсного отбора на развитие инфраструктуры в Свердловской области. Их определила комиссия. Победители получат поддержку по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».
Под колеса иномарки возе ТЦ DEPO примерно в полночь 28 июля попала тагильчанка. Читательница TagilCity.ru рассказала, что женщина, вероятно жива, но она была вся в крови. В ГИБДД подтвердили факт ДТП, но подробности разглашать не стали.
Дожди продлятся в Нижнем Тагиле в течение всей рабочей недели. При этом будет тепло — воздух прогреется до +25 градусов. А в выходные синоптики прогнозируют еще и грозы.