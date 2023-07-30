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Котят нашли в гараже жители Тагила, а в Свердловской области развивается туризм

30 июля 2023, 14:25
Фото: Midjourney
Котят нашли в гараже жители Нижнего Тагила, а в Свердловской области развивается туризм. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 29–30 июля.

Котят с гноящимися глазами нашли в своем гараже на Старателе жители Нижнего Тагила. Теперь они пытаются найти им хозяев. Малыши вместе с мамой лежали в покрышке от автомобиля. Всем котятам около двух-трех недель.

Маленьких котят с гноящимися глазами нашли в гараже жители Нижнего Тагила
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Футбольный клуб «Урал» продлил контракт с футболистом из Нижнего Тагила Олегом Шатовым. Также его заявку внесли в футбольный клуб «Урал» на сезон Российской Премьер-Лиги. Ранее 32-летний спортсмен не выходил на футбольное поле из-за травмы.

ФК «Урал» продлил контракт с футболистом из Нижнего Тагила
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Названы имена 17 победителей конкурсного отбора на развитие инфраструктуры в Свердловской области. Их определила комиссия. Победители получат поддержку по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

17 грантов выдано в Свердловской области для развития туризма
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Под колеса иномарки возе ТЦ DEPO примерно в полночь 28 июля попала тагильчанка. Читательница TagilCity.ru рассказала, что женщина, вероятно жива, но она была вся в крови. В ГИБДД подтвердили факт ДТП, но подробности разглашать не стали.

Крови много: женщина у ТЦ DEPO в Нижнем Тагиле попала под колеса иномарки
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Дожди продлятся в Нижнем Тагиле в течение всей рабочей недели. При этом будет тепло — воздух прогреется до +25 градусов. А в выходные синоптики прогнозируют еще и грозы.

Тепло и дождливо будет в начале августа в Нижнем Тагиле
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