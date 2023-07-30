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Момент ДТП с уснувшим водителем в Первоуральске попал на камеры наблюдения

30 июля 2023, 16:12
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Момент аварии в Первоуральске, в которой пострадали 8 человек, еще 3 скончались (в том числе двое детей), запечатлели камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как Honda неожиданно выезжает на встречную полосу и врезается в Mazda.

Напомним, авария случилась 30 июля в 15.00. Водитель Honda уснул за рулем, что и стало причиной ДТП. В обоих автомобилях в момент происшествия находились 12 человек. В результате 4 были доставлены в больницы с трамвами различной степени тяжести. Двое человек, в том числе один ребенок, скончались на месте. Позднее стало известно, что в больнице Первоуральска скончался еще один ребенок.

Еще один ребенок умер в больнице Первоуральска после жуткого ДТП с уснувшим водителем
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