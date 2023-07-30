Момент ДТП с уснувшим водителем в Первоуральске попал на камеры наблюдения

Напомним, авария случилась 30 июля в 15.00. Водитель Honda уснул за рулем, что и стало причиной ДТП. В обоих автомобилях в момент происшествия находились 12 человек. В результате 4 были доставлены в больницы с трамвами различной степени тяжести. Двое человек, в том числе один ребенок, скончались на месте. Позднее стало известно, что в больнице Первоуральска скончался еще один ребенок.