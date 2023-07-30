Мужчина с бензопилой набросился на девушку в Екатеринбурге

Сперва он напал на 70-летнего мужчину. Для помощи старику выбежала 14-летняя внучка и бывшая жена нападавшего, которая является дочерью пенсионера. Она брызнула бывшему мужу перцовым баллончиком в лицо. А он в ответ достал из автомобиля бензопилу и набросился на нее.