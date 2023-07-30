Мужчина с бензопилой набросился на девушку в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Это произошло 28 июля во дворе дома по улице Щорса. Нападавшему 40 лет, пишет Ура.ру.
Сперва он напал на 70-летнего мужчину. Для помощи старику выбежала 14-летняя внучка и бывшая жена нападавшего, которая является дочерью пенсионера. Она брызнула бывшему мужу перцовым баллончиком в лицо. А он в ответ достал из автомобиля бензопилу и набросился на нее.
Все это видели соседи и прохожие. Они остановили нападавшего и позвонили стражам порядка.
В результате правоохранители приехали и увезли нападавшего в отделение. Вечером туда приехала его бывшая жена для дачи показаний. Мужчина задержан на 48 часов.
Источник издания утверждает, что мужчину хотят проверить на наркотики. Также известно, что семье он угрожал и ранее. Расстались супруги в 2017 году.