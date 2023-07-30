О нехватке препаратов для химиотерапии заявили онкобольные в Екатеринбурге

Анонимная жительница Екатеринбурга рассказала, что ее отец получает укол в аптеке, а затем его ставят по месту жительства. А на этой неделе в аптеке сказали, что препарата нет, и что, возможно, он будет на следующей неделе — следует им позвонить. Ранее такого не было, пишет Е1.