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О нехватке препаратов для химиотерапии заявили онкобольные в Екатеринбурге

30 июля 2023, 07:54
Фото: 1MI
В Свердловской области продолжаются перебои с препаратами для больных раком. Медлить в этом вопросе опасно, так как время — очень ценный ресурс для онкобольных.

Анонимная жительница Екатеринбурга рассказала, что ее отец получает укол в аптеке, а затем его ставят по месту жительства. А на этой неделе в аптеке сказали, что препарата нет, и что, возможно, он будет на следующей неделе — следует им позвонить. Ранее такого не было, пишет Е1.

Другая местная жительница, Юлия Трушкова, рассказала, что ее свекровь отправили ждать, но она потребовала объяснений. После этого ей сделали сеанс химии. А кто-то из заболевших не стал ничего требовать, поэтому ушел ни с чем.

Другая жительница, Нина Исачкина, сказала, что в поликлинике на Бебеля все лекарства есть, она отправится туда со своей бабушкой в августе на вторую капельницу.

Екатеринбурженка Дарья Фомина сказала, что ее дедушка был 24 июля в поликлинике на Шварца, у него должен быть 4-й курс химиотерапии. Однако там сказали, что лекарства нет и необходимо подождать. В результате его пригласили на 1 августа на химию в другую больницу на Химмаше.

Источник издания из медицинской сферы отметил, что главных врачей обязали закупать препараты, а пациентам запрещено отказывать. Источник отметил, что медучреждения ждут деньги от правительства, а сейчас они временно будут покупать препараты. Средства им позднее обещали возместить.

Также по данным другого анонимного источника, препараты уже стали появляться, но не у всех: в больницах № 3 и 20 их закупают, а в 6-й и 24-й их пока нет. В свердловском Минздраве казали, что препараты закупаются.

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#Свердловская область#Онкология#Препараты#Больница#Здоровье#Екатеринбург#Елена Озерова
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