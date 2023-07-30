О нехватке препаратов для химиотерапии заявили онкобольные в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Анонимная жительница Екатеринбурга рассказала, что ее отец получает укол в аптеке, а затем его ставят по месту жительства. А на этой неделе в аптеке сказали, что препарата нет, и что, возможно, он будет на следующей неделе — следует им позвонить. Ранее такого не было, пишет Е1.
Другая местная жительница, Юлия Трушкова, рассказала, что ее свекровь отправили ждать, но она потребовала объяснений. После этого ей сделали сеанс химии. А кто-то из заболевших не стал ничего требовать, поэтому ушел ни с чем.
Другая жительница, Нина Исачкина, сказала, что в поликлинике на Бебеля все лекарства есть, она отправится туда со своей бабушкой в августе на вторую капельницу.
Екатеринбурженка Дарья Фомина сказала, что ее дедушка был 24 июля в поликлинике на Шварца, у него должен быть 4-й курс химиотерапии. Однако там сказали, что лекарства нет и необходимо подождать. В результате его пригласили на 1 августа на химию в другую больницу на Химмаше.
Источник издания из медицинской сферы отметил, что главных врачей обязали закупать препараты, а пациентам запрещено отказывать. Источник отметил, что медучреждения ждут деньги от правительства, а сейчас они временно будут покупать препараты. Средства им позднее обещали возместить.
Также по данным другого анонимного источника, препараты уже стали появляться, но не у всех: в больницах № 3 и 20 их закупают, а в 6-й и 24-й их пока нет. В свердловском Минздраве казали, что препараты закупаются.