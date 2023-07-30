В Екатеринбурге оштрафуют четверых родителей за ночные прогулки детей

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
То, что ребята гуляли допоздна, выяснили правоохранители в ходе рейда. Они гуляли без взрослых после 22:00. В результате четверых подростков отвезли в отделение. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.
В общей сложности в последнее время было проведено более 50 профилактических бесед с подростками и их родителями на этот счет. На нарушении законодательства ловили и взрослых — составлено 20 протоков (один за хулиганство и 19 за распитие спиртного на улице).