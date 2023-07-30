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В Екатеринбурге оштрафуют четверых родителей за ночные прогулки детей

30 июля 2023, 10:59
Фото: 1MI
В Екатеринбурге четырех родителей оштрафуют за о, что их дети не соблюдали комендантский час.

То, что ребята гуляли допоздна, выяснили правоохранители в ходе рейда. Они гуляли без взрослых после 22:00. В результате четверых подростков отвезли в отделение. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

В общей сложности в последнее время было проведено более 50 профилактических бесед с подростками и их родителями на этот счет. На нарушении законодательства ловили и взрослых — составлено 20 протоков (один за хулиганство и 19 за распитие спиртного на улице).

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#Елена Озерова#Дети#Екатеринбург#Комендантский час#Прогулки#Родители#Штраф#Происшествия
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