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В Минздраве опровергли смерть второго ребенка после ДТП в Первоуральске

30 июля 2023, 16:50
Фото: 1MI
Смерть второго ребенка в результате аварии с уснувшим водителем в Первоуральске опровергли в Минздраве Свердловской области.
По уточненным данным из медорганизаций Первоуральска и Екатеринбурга, а также Территориального центра медицины катастроф (на 21.00) смерть второго ребенка не подтвердилась. 2 детей госпитализированы в ЦГКБ №9, 2 детей находятся на амбулаторном лечении, — сообщили в пресс-службе Минздрава.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ДТП в Первоуральске погибли три человека — взрослый и ребенок на месте аварии, еще один ребенок в больнице. Происшествие случилось по причине того, что водитель Handa уснул за рулем автомобиля и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Mazda.

Момент ДТП с уснувшим водителем в Первоуральске попал на камеры наблюдения
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