В Минздраве опровергли смерть второго ребенка после ДТП в Первоуральске

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ДТП в Первоуральске погибли три человека — взрослый и ребенок на месте аварии, еще один ребенок в больнице. Происшествие случилось по причине того, что водитель Handa уснул за рулем автомобиля и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Mazda.