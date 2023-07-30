В Минздраве опровергли смерть второго ребенка после ДТП в Первоуральске

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
По уточненным данным из медорганизаций Первоуральска и Екатеринбурга, а также Территориального центра медицины катастроф (на 21.00) смерть второго ребенка не подтвердилась. 2 детей госпитализированы в ЦГКБ №9, 2 детей находятся на амбулаторном лечении, — сообщили в пресс-службе Минздрава.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате ДТП в Первоуральске погибли три человека — взрослый и ребенок на месте аварии, еще один ребенок в больнице. Происшествие случилось по причине того, что водитель Handa уснул за рулем автомобиля и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Mazda.