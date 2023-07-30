Водитель иномарки уснул за рулем в Первоуральске и попал в ДТП. Пострадали 9 человек

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Инцидент случился 30 июля около 15.00. Водитель Honda Fit ехал со стороны Екатеринбурга. В какой-то момент он уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Mazda.
В результате два человека скончались. Еще девять человек были доставлены в больницу. Личности участников аварии устанавливает ГИБДД, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
Известно, что за рулем Honda был водитель 1988 года рождения. Он ехал в Первоуральск. В салоне у него находились шесть человек. Однако это не предусмотрено конструкцией транспортного средства. Водитель Mazda отправлялся на отдых с семьей к водоему. В салоне ехали двое взрослых и трое детей.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что по данному происшествию уже начата проверка.
В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что пострадавшие взрослые доставлены в больницу Первоуральска, а 4 ребенка в ДГКБ №9 Екатеринбурга.