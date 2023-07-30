Водитель иномарки уснул за рулем в Первоуральске и попал в ДТП. Пострадали 9 человек

Известно, что за рулем Honda был водитель 1988 года рождения. Он ехал в Первоуральск. В салоне у него находились шесть человек. Однако это не предусмотрено конструкцией транспортного средства. Водитель Mazda отправлялся на отдых с семьей к водоему. В салоне ехали двое взрослых и трое детей.