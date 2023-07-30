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Водитель иномарки уснул за рулем в Первоуральске и попал в ДТП. Пострадали 9 человек

30 июля 2023, 15:08
Фото: ГИБДД по Свердловской области

9 человек пострадали и 2 погибли из-за уснувшего за рулем водителя в Первоуральске

Два человека, в том числе ребенок, погибли в результате ДТП в Первоуральске. Еще 9 человек пострадали. Виновником аварии стал водитель «Honda Fit», который уснул за рулем.

Инцидент случился 30 июля около 15.00. Водитель Honda Fit ехал со стороны Екатеринбурга. В какой-то момент он уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Mazda.

В результате два человека скончались. Еще девять человек были доставлены в больницу. Личности участников аварии устанавливает ГИБДД, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Известно, что за рулем Honda был водитель 1988 года рождения. Он ехал в Первоуральск. В салоне у него находились шесть человек. Однако это не предусмотрено конструкцией транспортного средства. Водитель Mazda отправлялся на отдых с семьей к водоему. В салоне ехали двое взрослых и трое детей.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что по данному происшествию уже начата проверка.

В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что пострадавшие взрослые доставлены в больницу Первоуральска, а 4 ребенка в ДГКБ №9 Екатеринбурга.

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