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Жители Екатеринбурга стали чаще болеть коклюшем

30 июля 2023, 08:20
Фото: 1MI
В конце июля в Екатеринбург вернулся коклюш. Эта болезнь не исчезала вовсе, однако именно сейчас в медучреждениях зафиксирован небольшой рост числа заболевших.

Отмечается, что это инфекционная болезнь, которая сопровождается сильным кашлем. Эта инфекция способна поразить сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы. Особую опасность она представляет для детей.

Медики утверждают, что болезнь стала распространяться из-за антипрививочников, пишет Е1.

Прослойка непривитого населения растет с каждым годом — и это провоцирует рост заболеваний, — сказал доктор, пожелавший сохранить анонимность.

Другой врач также признает, что «небольшой подъем имеет место быть». Причем среди детей и взрослых. А выход один — не игнорировать вакцинацию.

В Нижнем Тагиле снизилась заболеваемость коклюшем
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#Елена Озерова#Коклюш#Болезнь#Прививки#Врачи#Здоровье#Свердловская область#Екатеринбург
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