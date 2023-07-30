Жители Екатеринбурга стали чаще болеть коклюшем

В конце июля в Екатеринбург вернулся коклюш. Эта болезнь не исчезала вовсе, однако именно сейчас в медучреждениях зафиксирован небольшой рост числа заболевших.

Отмечается, что это инфекционная болезнь, которая сопровождается сильным кашлем. Эта инфекция способна поразить сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы. Особую опасность она представляет для детей. Медики утверждают, что болезнь стала распространяться из-за антипрививочников, пишет Е1. Прослойка непривитого населения растет с каждым годом — и это провоцирует рост заболеваний, — сказал доктор, пожелавший сохранить анонимность. Другой врач также признает, что «небольшой подъем имеет место быть». Причем среди детей и взрослых. А выход один — не игнорировать вакцинацию. В Нижнем Тагиле снизилась заболеваемость коклюшем Узнать подробнее