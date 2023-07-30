Жительница Нижнего Тагила сообщила о пристающем к детям пьяном мужчине

По словам женщины, ребенок сидел на скамейке с другом, как вдруг к ним подсел незнакомец. Он стал что-то им рассказывать и чем-то угощать. Тагильчанка подошла к детям и спросила их, зачем они общаются с незнакомцем, ведь он может быть злым. Об этом тагильчанка рассказала в паблике «Инцидент Нижний Тагил».