Жительница Нижнего Тагила сообщила о пристающем к детям пьяном мужчине

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
По словам женщины, ребенок сидел на скамейке с другом, как вдруг к ним подсел незнакомец. Он стал что-то им рассказывать и чем-то угощать. Тагильчанка подошла к детям и спросила их, зачем они общаются с незнакомцем, ведь он может быть злым. Об этом тагильчанка рассказала в паблике «Инцидент Нижний Тагил».
А дети спокойно ответили: «Да он пьяный, он нас не догонит и нам ничего не сделает»… Ой-ли, детишки… Не стоит недооценивать потенциальную опасность подобной ситуации! — сообщила тагильчанка.
В результате женщина отругала пьяного мужчину за его поведение. Он стал извиняться, а дети разбежались.
Тагильчанка была удивлена поведением детей и рекомендовала их родителям провести с ними беседу на тему безопасности на улицах.