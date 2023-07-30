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Жительница Нижнего Тагила сообщила о пристающем к детям пьяном мужчине

30 июля 2023, 06:01
Фото: "Инцидент "Нижний Тагил"
В Нижнем Тагиле местная жительница пожаловалась на картину, которую увидела около ТЦ «Квадрат» на улице Пархоменко. Там мужчина в состоянии алкогольного опьянения общался на лавочке с мальчиками.

По словам женщины, ребенок сидел на скамейке с другом, как вдруг к ним подсел незнакомец. Он стал что-то им рассказывать и чем-то угощать. Тагильчанка подошла к детям и спросила их, зачем они общаются с незнакомцем, ведь он может быть злым. Об этом тагильчанка рассказала в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: "Инцидент "Нижний Тагил"
А дети спокойно ответили: «Да он пьяный, он нас не догонит и нам ничего не сделает»… Ой-ли, детишки… Не стоит недооценивать потенциальную опасность подобной ситуации! — сообщила тагильчанка.

В результате женщина отругала пьяного мужчину за его поведение. Он стал извиняться, а дети разбежались.

Тагильчанка была удивлена поведением детей и рекомендовала их родителям провести с ними беседу на тему безопасности на улицах.

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#Елена Озерова#Дети#Мужчина#Скамейка#Незнакомец#Происшествия#Нижний Тагил
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