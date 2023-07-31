10-месячная девочка пострадала в ДТП в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
28-летний молодой человек, ехавший за рулем Lada Granta, на перекрестке не уступил место проезжающему ВАЗу, в результате чего произошло столкновение. У обоих автомобилей пострадал кузов, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
В машине ВАЗ пострадали 10-месячная девочка и 21-летняя девушка. Их госпитализировали в больницу. Известно, что ребенок ехал в детском кресле, поэтому ему удалось избежать более серьезных травм.
Все участники ДТП на момент происшествия были трезвы.
Напомним, в Артинском районе произошла авария, в которой пострадали двое детей 12 и 15 лет, а также 51-летняя женщина. Всех троих госпитализировали в больницу.