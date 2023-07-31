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10-месячная девочка пострадала в ДТП в Нижнем Тагиле

31 июля 2023, 03:28
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
10-месячная девочка, ехавшая с родителями в автомобиле ВАЗ, пострадала в дорожной аварии в Нижнем Тагиле. Происшествие случилось вечером 30 июля 2023 года.

28-летний молодой человек, ехавший за рулем Lada Granta, на перекрестке не уступил место проезжающему ВАЗу, в результате чего произошло столкновение. У обоих автомобилей пострадал кузов, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

В машине ВАЗ пострадали 10-месячная девочка и 21-летняя девушка. Их госпитализировали в больницу. Известно, что ребенок ехал в детском кресле, поэтому ему удалось избежать более серьезных травм.

Все участники ДТП на момент происшествия были трезвы.

Напомним, в Артинском районе произошла авария, в которой пострадали двое детей 12 и 15 лет, а также 51-летняя женщина. Всех троих госпитализировали в больницу.

Двое детей пострадали в аварии в Свердловской области
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