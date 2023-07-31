17-летний «продавец счетчиков» сбежал из соццентра в Нижнем Тагиле после задержания

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Юноша является уроженцем Иркутской области. Он был задержан вместе с двумя мужчинами. Все вместе они занимались продажей электросчетчиков и наведывались в квартиры жителей Нижнего Тагила.
Проверка показала, что Василий состоит на учете в ПДН по месту жительства и числится в уходе. Инспекторам он сказал, что отправился «на заработки». Подросток был помещен временно в социально-реабилитационный центр, но сбежал.
На вид юноше 17-20 лет, у него среднее телосложение и темные короткие волосы. Он был одет в темные куртку и штаны. С собой у него был сотовый телефон. Он отключен, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».
Там отметили, что подросток мог вернуться и продолжить «работу» с мужчинами, с которыми его ранее уже задержали. Просьба к гражданам, которые располагают информацией о местонахождении юноши, сообщить в дежурную часть отдела полиции № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435)47-71-02, или на линию 02.