tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Изображение материала

17-летний «продавец счетчиков» сбежал из соццентра в Нижнем Тагиле после задержания

31 июля 2023, 11:41
Фото: МУ МВД "НИжнетагильское"
Сбежавшего из социально-реабилитационного центра 17-летнего подростка разыскивают в Нижнем Тагиле. Василий Баканов сбежал 30 июля 2023 года с улицы Красногвардейской.

Юноша является уроженцем Иркутской области. Он был задержан вместе с двумя мужчинами. Все вместе они занимались продажей электросчетчиков и наведывались в квартиры жителей Нижнего Тагила.

Проверка показала, что Василий состоит на учете в ПДН по месту жительства и числится в уходе. Инспекторам он сказал, что отправился «на заработки». Подросток был помещен временно в социально-реабилитационный центр, но сбежал.

Фото: МУ МВД "НИжнетагильское"

На вид юноше 17-20 лет, у него среднее телосложение и темные короткие волосы. Он был одет в темные куртку и штаны. С собой у него был сотовый телефон. Он отключен, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Там отметили, что подросток мог вернуться и продолжить «работу» с мужчинами, с которыми его ранее уже задержали. Просьба к гражданам, которые располагают информацией о местонахождении юноши, сообщить в дежурную часть отдела полиции № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435)47-71-02, или на линию 02.

В Нижнем Тагиле двое мужчин сбежали из ресторана не оплатив счет на 3000 рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Двое детей сбежали из детского сада в ЕкатеринбургеОсужденный пытался сбежать из ИК-19 в ТавдеСбежавшего из скорой жителя Нижнего Тагила везли в третью по счету больницу
#Ирина Кирилова#18+#Полиция#Дети#Криминал#Нижний Тагил
Подпишитесь
РЖД внесет в свой бюджет ремонт асфальта у вокзала в Нижнем Тагиле только в 2024 году
Сегодня, 06:54
Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения пройдут в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:56
Бригадам скорой помощи в Екатеринбурге выдадут тревожные кнопки
Сегодня, 06:34
«Уральские пельмени» высмеяли экологию Нижнего Тагила в новом шоу
28 июля, 11:37
Светофор для пешеходов заработает у налоговой по улице Островского в Нижнем Тагиле
28 июля, 10:57
Сахар, мука и бананы подорожали в Свердловской области
28 июля, 10:33