Банк ДОМ. РФ сообщил о снижении ставки по льготной ипотеке

Как уточняется, кредит на покупку жилья по программе «Семейная ипотека» до применения скидок доступен по ставке от 5,3% (в ДФО по ипотеке для семей с детьми — от 4,3%), по «Льготной на новостройки» — от 7,3%, по ИТ-программе — от 4,4%. Ставки действуют при удаленном подтверждении доходов с помощью выписки из Социального фонда России.