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Банк ДОМ. РФ сообщил о снижении ставки по льготной ипотеке

31 июля 2023, 04:00
Фото: Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ с 1 августа в рамках акции для всех категорий клиентов снижает базовые ставки по основным ипотечным госпрограммам на 0,2 — 0,7 п. п.

Как уточняется, кредит на покупку жилья по программе «Семейная ипотека» до применения скидок доступен по ставке от 5,3% (в ДФО по ипотеке для семей с детьми — от 4,3%), по «Льготной на новостройки» — от 7,3%, по ИТ-программе — от 4,4%. Ставки действуют при удаленном подтверждении доходов с помощью выписки из Социального фонда России.

«Улучшение условий массовое — снижение почувствуют практически все категории наших клиентов. Мы ожидаем рост спроса на льготную ипотеку в 2 раза. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо подать заявку в банк до 14 сентября текущего года. При одобрении кредита заключить договор с банком можно будет в течение следующих 3 месяцев», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Также действует сниженная на 0,2 п. п. ставка при получении зарплаты на карту банка, на 0,1 п. п. — в случае покупки квартиры в доме, строящемся в рамках проектного финансирования от банка, или при цифровой регистрации сделки с использованием электронной закладной.

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