Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
По мнению эксперта, для того, чтобы стать частью альянса и Евросоюза, Украине необходимо проделать огромную законодательную работу, которую называет «ПДЧ» — планом принятия в Евросоюз, пишет ИА RuNews24.ru.
Этот план включает огромный список законов и подзаконных актов, регламентирующих все виды социальной деятельности, особенно аграрную и аграрно-промышленную сферы. Эти стандарты определяют, что можно производить, сколько и по каким технологиям.
Баширов также привел пример Болгарии, которая стала частью Евросоюза и по его словам, потеряла 70% объёмов аграрного производства, повинуясь стандартам и требованиям Евросоюза.
Эксперт считает, что данная сложность и необходимость соответствовать стандартам альянса и Евросоюза являются одной из причин, почему Украина не станет их частью. Он также отмечает, что западные партнеры также не спешат пускать украинцев в Евросоюз из-за соблюдения этих стандартов и требований.
Следует отметить, что это мнение эксперта и оно может представлять определенную точку зрения на данную тему. Реальные причины и перспективы вступления Украины в НАТО и Евросоюз зависят от множества факторов и сложных политических процессов, которые требуют более глубокого анализа и обсуждения.