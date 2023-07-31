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Баширов: Почему Украина не станет частью НАТО и Евросоюза

31 июля 2023, 07:14
В эксклюзивном интервью ИА RuNews24.ru, профессор Высшей школы экономики, политолог и автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов объяснил свою точку зрения относительно возможности присоединения Украины к НАТО и Евросоюзу.

По мнению эксперта, для того, чтобы стать частью альянса и Евросоюза, Украине необходимо проделать огромную законодательную работу, которую называет «ПДЧ» — планом принятия в Евросоюз, пишет ИА RuNews24.ru.

Этот план включает огромный список законов и подзаконных актов, регламентирующих все виды социальной деятельности, особенно аграрную и аграрно-промышленную сферы. Эти стандарты определяют, что можно производить, сколько и по каким технологиям.

Баширов также привел пример Болгарии, которая стала частью Евросоюза и по его словам, потеряла 70% объёмов аграрного производства, повинуясь стандартам и требованиям Евросоюза.

Эксперт считает, что данная сложность и необходимость соответствовать стандартам альянса и Евросоюза являются одной из причин, почему Украина не станет их частью. Он также отмечает, что западные партнеры также не спешат пускать украинцев в Евросоюз из-за соблюдения этих стандартов и требований.

Следует отметить, что это мнение эксперта и оно может представлять определенную точку зрения на данную тему. Реальные причины и перспективы вступления Украины в НАТО и Евросоюз зависят от множества факторов и сложных политических процессов, которые требуют более глубокого анализа и обсуждения.

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