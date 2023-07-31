Баширов: Почему Украина не станет частью НАТО и Евросоюза

Эксперт считает, что данная сложность и необходимость соответствовать стандартам альянса и Евросоюза являются одной из причин, почему Украина не станет их частью. Он также отмечает, что западные партнеры также не спешат пускать украинцев в Евросоюз из-за соблюдения этих стандартов и требований.