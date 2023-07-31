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Бригадам скорой помощи в Екатеринбурге выдадут тревожные кнопки

31 июля 2023, 06:34
Фото: 1MI
Бригадам скорой помощи в Екатеринбурге будут выданы тревожные кнопки для вызова силовиков.

Снабдить медиков технических оборудованием было решено в связи с обеспечением их защиты в случае столкновения с агрессивно настроенными пациентами. Об этом рассказал свердловский специалист по скорой помощи Игорь Пушкарев.

Также Пушкарев отметил, что сейчас врачи сперва обращаются в оперотдел скорой, а потом сотрудники уже вызывают полицейских. В настоящее время с силовиками заключается договор о сотрудничестве. Кнопки будут выданы в 2024 году, пишет Е1.

Напомним, 25 апреля 2023 года в Березовском 66-летний ранее судимый пьяный мужчина убил молодого медбрата, который приехал по вызову.

Напавшего свердловчанина заключили под стражу и возбудили в отношении него уголовное дело. В СИЗО он будет сидеть до 25 сентября 2023 года.

Обвиненному в убийстве медбрата в Березовском увеличили срок заключения в СИЗО
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Тревожная кнопка#Скорая помощь#Бригада#Врачи#Сотрудники#Медицина#Силовики#Договор#Общество
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