Бригадам скорой помощи в Екатеринбурге выдадут тревожные кнопки

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Снабдить медиков технических оборудованием было решено в связи с обеспечением их защиты в случае столкновения с агрессивно настроенными пациентами. Об этом рассказал свердловский специалист по скорой помощи Игорь Пушкарев.
Также Пушкарев отметил, что сейчас врачи сперва обращаются в оперотдел скорой, а потом сотрудники уже вызывают полицейских. В настоящее время с силовиками заключается договор о сотрудничестве. Кнопки будут выданы в 2024 году, пишет Е1.
Напомним, 25 апреля 2023 года в Березовском 66-летний ранее судимый пьяный мужчина убил молодого медбрата, который приехал по вызову.
Напавшего свердловчанина заключили под стражу и возбудили в отношении него уголовное дело. В СИЗО он будет сидеть до 25 сентября 2023 года.