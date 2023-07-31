Бригадам скорой помощи в Екатеринбурге выдадут тревожные кнопки

Также Пушкарев отметил, что сейчас врачи сперва обращаются в оперотдел скорой, а потом сотрудники уже вызывают полицейских. В настоящее время с силовиками заключается договор о сотрудничестве. Кнопки будут выданы в 2024 году, пишет Е1.