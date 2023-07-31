Девушка отдала незнакомке больше 50 тысяч рублей за поддельный iPhone в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Злоумышленница, вспоминает жертва, была одета в костюм единого цвета и черную косынку. Незнакомка рассказала о том, что ей якобы нечем платить за квартиру, в результате чего она приняла решение продать личный iPhone 14 pro max за 55 тысяч рублей (что в 3 раза дешевле розничной цены).
Екатеринбурженка увидела документы на смартфон и приобрела его за 53 тысячи рублей, сообщает издание Е1. Однако когда брат пострадавшей увидел телефон, он понял — это подделка. Попытки выйти на связь с мошенницей не увенчались успехом, и обманутые горожане обратились в полицию.
Тем не менее, деньги удалось вернуть. Когда семья направлялась в другой магазин торгового центра «Мегаполис», они снова встретились с той же самой злоумышленницей. Под давлением она согласилась вернуть похищенные в результате обмана средства.