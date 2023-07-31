Девушка отдала незнакомке больше 50 тысяч рублей за поддельный iPhone в Екатеринбурге

Злоумышленница, вспоминает жертва, была одета в костюм единого цвета и черную косынку. Незнакомка рассказала о том, что ей якобы нечем платить за квартиру, в результате чего она приняла решение продать личный iPhone 14 pro max за 55 тысяч рублей (что в 3 раза дешевле розничной цены).