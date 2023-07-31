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Девушка отдала незнакомке больше 50 тысяч рублей за поддельный iPhone в Екатеринбурге

31 июля 2023, 05:02
Фото: 1MI
Жительница Екатеринбурга встретила незнакомую женщину около торгового центра «Дирижабль» и отдала ей более 50 тысяч рублей. Свердловчанка планировала купить новый телефон, однако едва не лишилась денег из-за мошенницы.

Злоумышленница, вспоминает жертва, была одета в костюм единого цвета и черную косынку. Незнакомка рассказала о том, что ей якобы нечем платить за квартиру, в результате чего она приняла решение продать личный iPhone 14 pro max за 55 тысяч рублей (что в 3 раза дешевле розничной цены).

Екатеринбурженка увидела документы на смартфон и приобрела его за 53 тысячи рублей, сообщает издание Е1. Однако когда брат пострадавшей увидел телефон, он понял — это подделка. Попытки выйти на связь с мошенницей не увенчались успехом, и обманутые горожане обратились в полицию.

Тем не менее, деньги удалось вернуть. Когда семья направлялась в другой магазин торгового центра «Мегаполис», они снова встретились с той же самой злоумышленницей. Под давлением она согласилась вернуть похищенные в результате обмана средства.

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#Анна Варнакина#Мошенник#Подделка#Полиция#Екатеринбург#Криминал
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