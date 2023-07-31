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Двое голых детей катались на самокатах по проезжей части в Екатеринбурге

31 июля 2023, 06:09
Фото: 1MI
Два абсолютно голых ребенка 1,5 и 3 лет катались на самокатах по проезжей части в Екатеринбурге. Детей за опасными играми заметили судебные приставы на улице Летчиков.

Рядом с проезжающими автомобилями, находящимся в непосредственной близости с дорожным полотном, заметили двух малолетних детей без родителей. На них ничего не было надето, сообщают судебные приставы Верх-Исетского района Екатеринбурга.

Государственные служащие сопроводили детей домой. Оказалось, что юные свердловчане жили совсем рядом с местом, где их заметили. Должностные лица отметили безучастность матери, которая не беспокоилась о состоянии малышей. На основании этого госслужащие вызвали социальных работников и инспекторов по делам несовершеннолетних.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Дети#Происшествия#Приставы#Судебные приставы
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