Двое голых детей катались на самокатах по проезжей части в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Рядом с проезжающими автомобилями, находящимся в непосредственной близости с дорожным полотном, заметили двух малолетних детей без родителей. На них ничего не было надето, сообщают судебные приставы Верх-Исетского района Екатеринбурга.
Государственные служащие сопроводили детей домой. Оказалось, что юные свердловчане жили совсем рядом с местом, где их заметили. Должностные лица отметили безучастность матери, которая не беспокоилась о состоянии малышей. На основании этого госслужащие вызвали социальных работников и инспекторов по делам несовершеннолетних.