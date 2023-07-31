Двое голых детей катались на самокатах по проезжей части в Екатеринбурге

Государственные служащие сопроводили детей домой. Оказалось, что юные свердловчане жили совсем рядом с местом, где их заметили. Должностные лица отметили безучастность матери, которая не беспокоилась о состоянии малышей. На основании этого госслужащие вызвали социальных работников и инспекторов по делам несовершеннолетних.